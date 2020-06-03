國外解封不含台灣為何一堆人開心？眾狂喊關鍵：太棒了啦

▲網友討論各國解封入境限制卻沒台灣。（圖／翻攝PTT）

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，各國確診人數趨勢也減少，不少國家開始考慮鬆綁入境管制，不過，日本、澳洲、紐西蘭、希臘在宣布第一波解禁名單中，卻都不見被國際讚揚防疫優秀的「台灣」。對此，就有網友討論「為何台灣沒被列入解禁國家一堆人卻很開心啊？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「最近看到有些國家開始解封入境，可是卻沒有台灣？政府一直說台灣防疫第一，本想說算了，搞不好之後就會有好處，結果很多人居然謝謝他們沒有把台灣納入名單，還說啥你開放我也不敢去什麼的？但這根本兩回事，這代表各國不信台灣防疫成果欸？」貼文一出，網友紛紛回應「現在沒疫苗，去國外根本找死，沒名單正好」、「不開放反而好啊，其他國家又沒台灣穩，一開放又有白目台人跑去啊」、「解封就跑去染病帶回家了呀！」、「覺得現在無所謂欸，台灣現在安全，一開放肯定有人會跑去玩」、「日本開放的話，雖然明明他們還是疫區，但還是很多台灣人跑去，不開放反而太棒啦」、「開了會有人跑去染病又跑回來，現在沒疫苗喔！」至於為何台灣人常去的日本，解封名單仍然沒有台灣，前疾管局長蘇益仁日前也分析，如果日本要開放台灣的話，勢必一定要開放中國，不可能只開放台灣，且日本已是相對了解台灣疫情的國家，卻仍未將我國納入首波開放名單，由此可見，政治，仍是主要考量。（編輯：張嘉哲）