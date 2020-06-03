月薪多少有勇氣在台北生活？北漂族揭答案：再低真的不行

▲網友提問，在台北工作需要大概多少薪水呢？（圖／翻攝 Dcard ）

雙北地區由於工作機會多樣，因此都能吸引許多人北上定居工作，但也因為高物價、高房價問題，讓租屋族、小資族傷透腦筋。對此，就有網友好奇，「薪水多少才有勇氣生活在台北」，而引起許多人討論。日前有一名網友於《 Dcard 》上發文，表示畢業季即將到來，總會有人嚮往留在台北的尋求發展。不過，原 PO 坦言，自己好奇對一個新鮮人來說，尤其是北漂，在台北生活的樣子是如何呢？因此，他就向大家發問「房租一萬計算，加上電費還有其他生活必須花費，偶爾假日或夜晚與朋友聚會，所有零零總總的費用總和，多少的收入，生活堪稱還算過得去？剛起步的台北生活又是什麼樣子？」問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中最多人給的答案就是「 40K 」，直言「最少 40k 吧！你那些開銷加一加粗估 20-30k ，然後存 10k 差不多就這數字，再低真的不行」、「我去年畢業北漂工作的，給你最真實的心得， 40k 以上，因為扣完稅剩 38k~39k ，所有必要支出 + 玩樂開銷扣掉勉強還能存一些錢」、「 40k 其實還可以，只是說如果開銷大，可能真的月光，要知道節制花錢花在刀口上」。不過，也有人提出不同答案，「其實沒有 4 萬也可以生活啊，月薪 6 萬有 6 萬的生活方式，月薪只有 3 萬也有 3 萬的生活方式，關鍵還是在於你自己想過怎樣的生活品質」、「我是南部人，我薪水 25 我在台北生活哈哈哈哈，只要想就可以」、「當初 26K 就上台北了，渡過菜鳥時期就可以準備往上爬了，目前 50K ，我覺得還是要看你對自己人生規劃吧」。（編輯：陳雅雲）