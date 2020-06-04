為何說三倍券不應該找錢？台人曝「1關鍵」：政府瘋了嗎

新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，我國政府日前宣布推出「振興三倍券」，擬定民眾用一千元現金購買三千元振興券，面額將分成五百元及兩百元兩種。對此，就有網友討論「三倍券不給找零其實很正常吧？」貼文引發廣大迴響。
原 PO 在 PTT 貼文指出「三倍券說是有五百的面額跟兩百的，結果一堆人說兩百的是要怎麼花，又不找零，如果去逛夜市一攤就要買到兩百以上也是很尷尬，但是如果能開放找零的話，那幹嘛不發現金？如果真的能找零才是真的脫褲子放屁！」
貼文一出，網友紛紛回應「不找零本來就很正常...不然就一堆人買超少的東西去換成現金」、「應該全面禁止找零！繞了一圈又拿回現金，那政府一開始就發現金就好了啊，難不成政府瘋了嗎？」、「發券就是不讓你存，又可以找零，最後找回來的也不見得會花，這樣有啥用」、「支持不找零，花不到兩百就自己想辦法好嗎」、「信不信一堆人買小東西換回現金，那這樣乾脆不要發」。
而針對攤商是否應該找零一事，經濟部次長王美花表示店家可不找零，願找零也不禁止，但消費者不能強制要求找零。但此回應讓新北市長侯友宜困惑表示，民眾只要小額消費就能換回現金達不到消費目的，民眾反而恐利用找零機會倒賺，盼中央把執行面調整到更完善。（編輯：張嘉哲）
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