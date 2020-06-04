房子買捷運站附近真的好？過來人嘆「真實經歷」：想不到

▲不少台北人通勤都是靠捷運。（圖／NOWnews資料照片）

現代的台灣人買房都會考慮交通、生活及便利性，若是住家附近有「捷運站」，對於交通方面來說是否為一大福音呢？因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「房子買捷運站附近真的好？」對此就有過來人揭露著捷運站附近的「真實經歷」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「為什麼捷運附近的房子非常貴呢？」的文章表示，「有捷運基本上都有商家，所以通勤方便加上生活機能好，怎麼看都會吸引人買，房價自然會高，有得選當然選這種地方，不然買個飲料還要到處跑有夠麻煩，如果生活所需商品都在附近的話，下樓就到了，多方便啊」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，但似乎卻跌破一般人所想「住捷運站附近超爽的」概念，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言「因為交通便利、省時、省錢」、「其實理論上有錢人是不坐捷運，愛住捷運旁是沒錢的」、「不要太近，最好是夏天走路過去不會流汗的距離」、「有捷運基本上都有商家，所以通勤方便加上生活機能好，怎麼看都會吸引人買，有得選當然選這種地方」，不過卻有真正居住在捷運站附近的網友卻點出自己的真實經歷直呼「買之前沒想到」，「先不說如果住的太近有震動噪音問題，每天只要一到下班時間，外面就嘈雜聲一片，放假的時候根本沒辦法好好睡」，最後他也坦言這是他比較不能接受的點，捷運站附近是否值得買「好壞還是要看人」。（編輯：王柏文）