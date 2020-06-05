連被3位算命師預言「活不過20歲」！她慶生吸引萬人祝賀

坊間許多民眾喜歡算命、看八字，無論結婚搬家找工作等等，舉凡遇見人生大事都會想尋求超自然力量的幫助。但命理之說參考就好，也不必完全相信，否則恐怕反會帶來負面的影響。一位女網友就分享自己的特殊經驗，連續被 3 位算命師預言活不過 20 歲，但結果她至今還是好端端的。有趣的遭遇讓網友嘖嘖稱奇，更沒忘了紛紛祝賀一聲「生日快樂」。有位女網友在臉書社團「爆廢公社」發文，透露自己 3 次被算命師警告 20 歲有劫數的經驗。第一次是在地下道，原 PO 不慎把零錢掉在地上，旁邊的阿姨過來幫忙撿，看了原 PO 一眼後突然說，「妹妹，有沒有人說你活不過 20 歲？」第二次在鳥卦攤，原 PO 和朋友一起去算命，結果師傅又說了一樣的話，「妹妹，有沒有人說你活不過 20 歲？」第三次則是在原 PO 工作的大樓外，一位風水先生堅持要原 PO 給他紅包，因為他有「要事相告」。結果原 PO 給了 200 元紅包後，風水先生說的還是那句，「有沒有人說你活不過 20 歲？」3 次被說活不到 20 歲，讓原 PO 坦承自己在 20 歲生日前「躲在棉被裡，哪裡都不想去，感覺自己準備迎接死亡」，結果卻什麼也沒發生。最後原 PO 表示，自己剛過了 35 歲生日，現在把每天都當成最後一天過，日子非常充實。網友則紛紛留言祝賀生日快樂，更有不少人分享自己遇到的算命師失準預言，直呼算命真的「聽聽就好」。（編輯：倪浩軒）