連被3位算命師預言「活不過20歲」！她慶生吸引萬人祝賀

坊間許多民眾喜歡算命、看八字，無論結婚搬家找工作等等，舉凡遇見人生大事都會想尋求超自然力量的幫助。但命理之說參考就好，也不必完全相信，否則恐怕反會帶來負面的影響。一位女網友就分享自己的特殊經驗，連續被 3 位算命師預言活不過 20 歲，但結果她至今還是好端端的。有趣的遭遇讓網友嘖嘖稱奇，更沒忘了紛紛祝賀一聲「生日快樂」。
有位女網友在臉書社團「爆廢公社」發文，透露自己 3 次被算命師警告 20 歲有劫數的經驗。第一次是在地下道，原 PO 不慎把零錢掉在地上，旁邊的阿姨過來幫忙撿，看了原 PO 一眼後突然說，「妹妹，有沒有人說你活不過 20 歲？」
第二次在鳥卦攤，原 PO 和朋友一起去算命，結果師傅又說了一樣的話，「妹妹，有沒有人說你活不過 20 歲？」第三次則是在原 PO 工作的大樓外，一位風水先生堅持要原 PO 給他紅包，因為他有「要事相告」。結果原 PO 給了 200 元紅包後，風水先生說的還是那句，「有沒有人說你活不過 20 歲？」
3 次被說活不到 20 歲，讓原 PO 坦承自己在 20 歲生日前「躲在棉被裡，哪裡都不想去，感覺自己準備迎接死亡」，結果卻什麼也沒發生。最後原 PO 表示，自己剛過了 35 歲生日，現在把每天都當成最後一天過，日子非常充實。網友則紛紛留言祝賀生日快樂，更有不少人分享自己遇到的算命師失準預言，直呼算命真的「聽聽就好」。（編輯：倪浩軒）