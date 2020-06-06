李承翰父抑鬱而終　王婉諭提4點改革：不要再有家庭破碎

▲時代力量立法委員王婉諭。（圖／ 王婉諭臉書）

▲王婉諭臉書全文。（圖／翻攝自王婉諭臉書）

去年震驚社會的台鐵嘉義車站殺警案，喪命員警李承翰父親李增文，於（ 4 ）日晚因胃出血病逝。李承翰妻子事後接受媒體訪問時表示，法院以鄭嫌患「思覺失調症」為由宣判無罪，李增文很鬱卒，是「凝死」的，對此時代力量立法委員王婉諭便在 5 日深夜在臉書寫下千字文，提出提 4 點改革，直呼「不要在有家庭破碎」，引起熱議。王婉諭表示，「聽聞李爸爸過世的消息，非常難過」，她也直言，「我很希望能減輕李媽媽及其他家屬的傷痛，但我深知這種巨大的悲慟，不是誰說些什麼話就能減輕的。如果有任何我能協助被害人家庭的地方，我一定義不容辭，盡力做好，我想對每個關心這個案件的朋友們說，我除了曾是被害者家屬外，更是大家賦予期待的立法委員，我必須擔起責任，努力讓這個制度更加完善」。也因此王婉諭在今年 4 月舉辦了犯罪被害人保護公聽會，她指出在悲劇發生之後，被害人家屬仍要面臨一連串的司法程序、警詢、後事等，因此她認為，「國家在給予被害人家屬協助時，仍有非常多待改善的空間」，同時也表示了 4 點改革方法，如下：從「國家恩給」移轉至「權益保障」的角度，進行整體性的改革。以國家責任的高度，提供即時、有效且具有品質的保護與支持服務。對於被害人家屬的適用範圍，應擴及三親等內的親屬或具共同生活事實之人，由國家提供即時的保護與支持服務。家屬申請補償金時，除了補償金定位不清且審議延宕之外，更疑似被「檢討」，我們必須修法做出改變，即時保障被害人與家屬的經濟安全。應該建立以「被害人的需求為中心」提供具整合性、計畫性的保護與支持服務，落實一路相伴的支持。最後王婉諭更呼籲，「除了上述《犯保法》的改革之外，目前社會安全網與精神衛生制度面所面對的困境，無論是質詢、公聽會，或是召開閉門會議，與第一線人員務實討論改進的方向，都是希望能夠更加傾聽實務現象，讓我們的修法方向能更貼近現況。真正面對問題核心，唯有讓整個制度更加完善，才有可能減緩家屬的無助，避免下一個家庭的破碎」，此篇文章一出，網友們紛紛表示「期待能看見您有力的推動改革」、「預防勝於治療，真的不幸遇到了，也要有一套完善的後續處理機制去幫助家屬們渡過難關，辛苦了」、「犯罪被害人保護法及實行的方式，確實非常需要改進」、「目前看到最有建設性的發言」。（編輯：王柏文）