住旅館被嚇傻！男浴室見「超狂畫面」　眾狂阻止：別進去

受新冠肺炎疫情的影響，來臺旅客及出國旅客自今年2月起人數逐漸遞減，台灣的觀光旅宿業受到嚴重影響，隨著疫情漸緩，政府除了協助業者紓困外，也鼓勵台灣民眾可以選擇國內觀光、住宿。而近日就有一名網友在臉書社團分享飯店住宿的照片，只見該間浴室內蓮蓬頭眾多，彷彿水舞秀的畫面也引起眾人討論。

原 Po 在臉書分享一張浴室內有著多處出水口及蓮蓬頭的畫面，並發文寫下「哇！這要洗甚麼鬼啦」，貼文一出立刻吸引不少網友回應。照片內的蓮蓬頭不像一般飯店或民宿浴室只有一隻，而是類似高級水療館、游泳池般在四面牆上皆有；水柱也像是水舞表演一樣，看起來水壓強勁，就有許多網友覺得驚奇，在底下紛紛留言。

▲網友在臉書社團貼出照片，讓不少成員大喊像是洗車場。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社公開版」）

對此，就有網友笑稱看起來像是洗車專用的地方「怎麼好像在加油站看過你」、「真的是『汽車』旅館」、「請加裝刷毛給您全方位洗淨」、「打N檔、不踩煞車、不拉手煞車」，也有網友表示「體驗颱風天的感受」、「新訓中心有這種設備該有多好」、「進去不用五秒就乾淨了」、「別進去阿，會出事的」、「人洗完出來變紅的」。

此外《 NowNews 今日新聞》也問到了國內飯店業者，據了解該種沐浴設施全台有不少高級飯店的水療館或私人招待會所都會裝設，但通常使用時水流強度會調整至較舒適柔和的程度，並強調若要體驗該種設施必須注意使用說明，避免因操作不當或使用方式錯誤造成肌肉痠痛，甚至瘀青等情況。（編輯：楊智傑）