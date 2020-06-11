超準直覺心測！第一眼看到啥？反映你「內心深處的渴望」

每個人追求的事物都不盡相同，而你知道自己內心的真實渴望是什麼嗎？根據美日誌報導，上面的抽象圖中，從不同角度來看，會看到不一樣的東西，第一眼你最先看到什麼呢？答案將反映出你「內心深處的渴望」。

結果分析

#第一眼看到「男人的臉」：你現在最渴望得到愛





倘若你是單身，你對於一個人的日子感到倦怠，很渴望找一個愛你的和你愛的人；倘若你正戀愛中，那麼現況可能有讓你想調整或改變的地方。 在平時生活中，你可能看上去是個比較冷淡的人，但內心卻對愛情十分嚮往。在愛情裡，你會像是變了一個人似的，整個人變得非常溫情甜蜜，一改往日的高冷，這對於身邊關心你的人來說也是很欣慰的。





#第一眼看到「女人的裸體」：你現在最渴望的是改變自己生活





目前平淡無味的生活讓你感到厭倦，正思索如何尋求改變。你的個性鮮明，喜歡未知的事物，喜歡冒險、刺激的生活。你身邊很多人到了一定的年紀後，都會甘於平淡，開始以家庭為主，但你卻不同，日復一日的平凡生活很容易讓你厭煩。循規蹈矩的成家立業，男人養家餬口，為家庭奔波；女人相夫教子，為柴米油鹽操心，這讓你覺得無聊，因此渴望改變，追求新的生活方式。





#第一眼看到「大象」：你現在最渴望的是休息





你生活得很累，每天要為各種各樣的事操心，讓你筋疲力盡，是時候想辦法放鬆調整。你很有能力，但能力越大往往責任就越大，你身上的擔子非常重，背負著一些人的期待，為了不讓他們失望，你努力讓自己做得更好，工作、家庭、人際關係壓得你喘不過氣來，卻還不得不繼續承擔著這一切。建議你可以適當放鬆一下自己，壓力太大對身心都不好。（編輯：許苡晴）



