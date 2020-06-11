忘戴口罩出門！正妹手刀衝全聯秒買兩個　一戴上卻傻眼了

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，造成國內口罩搶翻天，因此我國政府也推出「口罩實名制」。但隨著台灣疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自 6 月 1 日起國產口罩將部分開放內外銷，並恢復自由買賣，對此，就有女網友指出，自己因為緊急需要，就衝到全聯購買口罩，但沒想到拆開一戴讓她當場傻眼。
今（ 11 ）日有一名女網友於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己本來要去醫院，沒想到忘記戴口罩出門，又不想回家。因此她就衝到附近的全聯買了兩入 72T 的口罩。
不過，當原 PO 一戴上去後，發現口罩整個遮蓋住她一半以上的臉，讓她傻眼直呼「是我臉太小還是口罩太大，戴上去都可以遮眼了，我只是要口罩不是面具。」
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也紛紛搞笑回應，「防護力 10000+++ 」、「親子同樂 DIY 版的吧！眼睛要自己挖。」、「防護比較全面」、「這個不錯…連眼妝都能省了」、「他有分尺寸啦！你是不是拿到 L 的」。（編輯：陳雅雲）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。