感情線最接近哪張圖？一秒神解你是「何種類型的人」

每個人都有著不同的性格與特色，而你知道自己是何種類型的人嗎？根據 Look Pretty 報導，將你的雙手攤開，男生部分看左手，女生的話則看右手，仔細觀察你的感情線最接近上圖中的哪張圖，答案將分析出你是哪類人。

結果分析

#「1」：聰明有野心型





頭腦清晰聰明，只要想做的事情一定會果斷去做，且在做決策時快狠準，很適合當領導者，帶領大家朝目標前進，不過，你有時候比較不會注意到他人感受，可能會被誤會缺少同理心。而平常聰明果斷的你，碰到愛情有時則顯得笨拙，不知該怎麼做才能接近喜歡的人，其實你對愛很專情，一旦愛上就會死心塌地。





#「2」：隨和可靠型





你是個充滿愛心的人，總是處處為別人著想，這並不是代表你好欺負，而是善良的你總願意多給別人幫助，但你要小心可能會被小人利用，或是因為太容易被騙，導致你不敢輕易相信別人，無論在愛情或處事上，只要多點謹慎和觀察，就能避免遭受他人惡意傷害，也能讓你找到一個真正愛你的另一半！





#「3」：自信積極型





你總是散發一種魅力，讓人覺得你隨時在最佳狀態，對任何事都抱持著完美的自信心，但不驕傲的你同時又有好人緣，用積極正面的態度面對每一天。至於感情方面，因為你和大家的關係都很友好，所以有時反而讓人搞不清你到底喜歡誰，若遇到的真正心儀的對象，不妨和他多接觸、多聊聊，讓他知道你很重視他。





#「4」：耐性溫柔型





你的忍耐力和包容力很強，無論遇到什麼困難都不會輕易放棄，雖然看起來很溫柔，但內心卻是很堅毅的。你待人總是很體貼又大方，習慣把別人的事擺第一，因此受到許多人喜愛，有著不錯的人緣。而面對愛情你可能顯得有些小害羞，不敢直接向對方表達愛意，可以先從朋友做起，讓彼此了解對方後感情再升溫。（編輯：許苡晴）



