南部考上郵局秒變人生勝利組？「殘酷真相」曝：沒人懂啦

▲網友討論南部考上郵局是否成為人生勝利組。（圖／翻攝PTT）

不少人在大學畢業之後，不知道自己應該投入什麼行業，為求穩定工作，會選擇去考公職，進入公家機關服務不僅薪水能獲保障，連退休都有退休金可領，因此每年都吸引不少人報考。近日，就有網友討論「南部考上郵局是不是變人生勝利組？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「我親戚考上郵局內勤，他家人不知道在開心幾點，跑來炫耀說起薪 30K 還有年終可以領，而且薪水年年增加，老了還有退休金可以領 ，父母樂成這樣，兒子一整個就是人生破關的感覺，還要趕快幫他討了老婆，說已經可以準備成家立業，所以考上郵局內勤在南部真的走路都有風？」貼文一出，網友紛紛回應「南部考上公家單位，真的算破關啊」、「只能算是正常人生，也沒到走路有風啊」、「南部城市不就是這樣，確實在這些地區考上郵局很厲害了，你在台北說的話你看你的風在哪？」、「南部尤其偏鄉地區，能有工作做就偷笑了，大多數人也都是離鄉背井工作啊」、「南部考上公職家裡會放炮，老一輩的會到處炫耀，很正常」、「南部這薪水加上住家裡，贏過北部 45K 了啦」。不過也有許多人點破盲點「 30k 起薪 + 年終，房子沒贊助還是買不起的」、「就看看要賺多少年才能買房...這種只求穩不能賺大錢啊」、「南部房子現在也沒便宜到哪，公職人員要買還是拼得很苦」、「就算鐵飯碗也買不起房阿，沒人懂啦」。（編輯：張嘉哲）