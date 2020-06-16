不敢登釣魚台？蔣萬安槓陳其邁　周玉蔻反嗆：你韓國瑜啊

▲近年來釣魚台主權依舊爭議不斷。（圖／NOWnews資料照）

▲周玉蔻臉書全文。（圖／翻攝自周玉蔻臉書）

日本石垣市打算將釣魚台更名為「登野城尖閣」，再度引發台日釣魚台主權爭議。國民黨黨團書記長蔣萬安更點名行政院副院長陳其邁，要他實現 2012 年當立委時砲轟馬政府保釣不力的建議，儘速舉辦釣魚台釣魚比賽，蔣萬安嗆聲「我會第一個報名」，但是他嗆陳其邁不敢。對此，資深媒體人周玉蔻 19 字反嗆蔣萬安「你韓國瑜啊」，引起熱議。蔣萬安表示，面對釣魚台主權被侵犯，民進黨政府與立委們卻如此軟弱、全部噤聲，對日卑躬屈膝，不敢得罪外交部長吳釗燮口中的「大哥哥」，最後可能失去釣魚台領土，讓台灣漁民受傷害。國民黨要也求，政府即刻派遣海巡署在釣魚台海域保護漁民，重啟台日漁業委員會，爭取漁民權益；國民黨團將在臨時會要求朝野政黨發表共同聲明，捍衛釣魚台屬於中華民國領土；最後，蔣萬安請陳其邁落實儘速舉辦釣魚台釣魚比賽的主張，「我會第一個報名，但我嗆你不敢」。沒想到此舉卻引起周玉蔻不滿，她於昨（ 15 ）日在臉書上以 19 字反嗆蔣萬安，「蔣萬安發什麼儍啊！還釣魚大賽咧！你韓國瑜啊」，甚至更在發文後一小時，又再發一引用網友在她臉書的留言，表示「臉友說：蔣萬安應該辦一次 DNA 大賽！！！」。網友們更是紛紛留言狂酸「大家不要再幫他提供答案解套了」、「滴血認親大會」、「超諷刺...釣魚台大家搶著承認是我的，為什麼那些做高官的長輩們都互推呢？不是我的...，是該驗驗 DNA ...」。對此外交部回應表示，有關日本沖繩縣石垣市擬變更釣魚台列嶼地籍名稱事，外交部已於第一時間（ 6 月 6 日）分從台北、東京及那霸三地向日方表達嚴正關切，也訓令駐日本代表處及駐那霸辦事處瞭解本案相關背景。外交部並於同日發布新聞稿，重申我國對釣魚臺列嶼的主權不會有任何改變。目前政府正全力處理此一爭議，盼能圓滿落幕，確保漁民捕魚權利，除呼籲日方審慎處理外，也呼籲相關各方避免單方面升高緊張的行為。我國政府今後將持續關注相關動態，即時採取必要作為，捍衛我國主權及漁民權益，也避免第三方趁機牟利。（編輯：王柏文）