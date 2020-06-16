街景曝「整排違停機車」？網一面倒揭1國家：30年前台灣

▲越南首都河內市。（圖／取自pixabay）

現在的台灣人常常為了方便，車輛經常違停，而「機車」小巧又輕便，更讓大家都自然而然的隨意停放，但這個狀況竟然不止台灣有，近日就有網友在網路上 PO 一張街景照，畫面中竟然也是「一整排的違停機車」，這讓網友們的風向一面倒直呼「這根本是 30 年前的台灣啊」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「越南街景其實跟台灣很像的八卦？」的文章表示，「看日本新聞講跟越南恢復商務往來，其中有把越南街景當新聞畫面，一台白賓士配整排機車違停在人行道上，跟台灣街頭最美的風景有 87 分像，沒有字幕跟看板還真的以為是在台灣呢，越南這幾年是不是進步很多，所以街景才會跟台灣越來越像啊？」，此篇文章一發出，引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言認為「越南的街景現況跟 6、70 年代的台灣一樣」，「東南亞一家親」、「是真的很像，不過越南的機車比台灣的恐怖很多」、「台灣好多了，越南比較像是三十年前的台灣」、「台灣就是介於東南亞和日本之去間，比較偏向東南亞一點」、「台灣有很多地方連續停滯 30 年，越南街景和台灣的破敗都市、破敗鄉鎮就很像了」、「像的是街景部分，交通的話台灣還是比較好，台灣 30 年前大概是那種」、「越南跟台灣可能是世界上血統最接近的國家」。（編輯：王柏文）