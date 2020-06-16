疫情趨緩有機會出國？「一數據」全場看哭了：連門都沒有

新冠肺炎疫情自一月爆發以來，嚴重影響全球觀光產業，不過隨著國內疫情趨緩，不少人除了先國內旅遊出門透氣外，也期盼能出國旅遊的時間趕快來臨。對此，就有網友討論「全球新冠肺炎疫情破八百萬啦！」貼文引發熱議。
原 PO 在 PTT 貼文指出「最近疫情另一波高峰又來了，這陣子每天幾乎都破十萬確診，到六月可能會超過千萬人確診，但只是因為我們台灣的疫情控制趨緩，結果國外的消息就少很多，但其實國外的疫情還處在高峰，根本無法出國」。
「 4 月 3 日的時候確診突破 100 萬人； 4 月 15 日破 200 萬人確診，這中間隔了 12 天，這是第一波疫情巔峰期，但看近日， 5 月 30 的時候是破 600 萬人； 6 月 7 日就破 700 萬； 6 月 15 日衝破 800 萬，間隔都是七天至八天，也就是說國際疫情還是很嚴重，只是台灣趨緩無感而已」。
貼文一出，網友紛紛回應「說真的，現在開放真的也不敢去」、「有在觀察國外 +1 想出國真的連門都沒有」、「每 100 萬人的時間愈來愈短阿」、「好可怕...活在台灣都不知道國外疫情如何」、「解封肯定會爆，國外疫情已經沒救了」、「對比台灣真的小巫見大巫，國外疫情真的超嚴重」、「有越來越快的趨勢」、「哭了，還以為四月是高峰...沒想到這陣子國外也很嚴重啊」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。