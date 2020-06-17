中印大戰模擬圖瘋傳！兩派網友一看笑到飆淚：太真實了吧

▲從圖片中可以看到，一盤咖哩飯上有著數隻用米飯和海苔做成黑白相間的熊貓，暗指印度為咖哩醬，中國為白米和海苔熊貓。（圖／翻攝自 をん 推特）

中印兩國近來情勢緊張，雙方軍隊近日在邊境地區拉達克加萬谷（ Galwan Valley ）爆發衝突，造成 20 名印度軍人身亡，另有媒體稱有 43 名解放軍死傷，目前兩國都呼籲彼此冷靜，以對話化解分歧，但近日卻有網友在網路上發出一張「中印大戰模擬圖」，讓兩派網友紛紛笑瘋，轉發人數破千人，直呼「真的太真實」，引起熱議。這位網友 をん 在推特上 PO 出一篇文章表示模擬中印大戰，「印度軍隊在邊境地區與中國軍隊發生衝突」，從圖片中可以看到，一盤咖哩飯上有著數隻用米飯和海苔做成黑白相間的熊貓，暗指印度為咖哩醬，中國為白米和海苔熊貓，搞笑的模樣不到一天就超過 2500 次的轉發，甚至更被台灣的網友分享到 PTT 上面，引起兩派的網友論戰，留言區蓋起高樓。支持中國的網友留言表示「我問了這個 panda ，他說他不吃屎」、「熊貓並不喜歡這樣，他都是安靜無聲的處理掉他們」、「我大中國熊貓不會輸給印度大便」，支持印度的網友則留言表示「這個熊貓是來吃印度的屎」、「熊貓被大便淹沒了啦」、「感覺像在吃大便」。不過大多數的網友還是笑噴認為這碗「中印大戰」的美食實在太搞笑，「這到底是什麼真實圖片」、「這狀況真的超實際」、「這戰線拉到美食上了」、「熊貓大戰咖哩」。（編輯：王柏文）