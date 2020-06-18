屋齡多久的中古屋可買？眾曝「黃金時間」：考慮價錢太笨

▲網友討論中古屋的屋齡應該多少才能出手。（圖／翻攝PTT）

買房是不少人的夢想之一，但有時礙於預算有限，不少人都會選擇中古屋購買，而不是選擇全新的建屋。近日，就有網友討論「如果要賣中古屋的話，應該要挑多少年的才比較好？」貼文引發廣大迴響。原 PO 在 PTT 貼文指出「最近看板上很多人貼 20 、30 年的中古屋，說沒房的怎麼不去買這些便宜的房子，讓我不禁想問，如果真的要買中古屋，怎麼樣的條件才是最適合買的？屋齡是 30 至 35 以內嗎？或者更多呢？」「看過鳳山文華國小附近的老公寓，沒有公設那種，室內坪數很大 30 幾坪，距離鬧區也很近，屋齡大概 30 出頭，這種房子多少價位才合理阿？上實價登入網看雖然這種 30 至 40 年的老屋價格很親民，一坪 15 萬以下，但一間房子能住這麼久嗎？真心覺得老屋的品質，經過摧殘後還是讓人怕怕。」貼文一出，網友紛紛回應「我自己不會買超過 10 年的」、「 10 年的最優質，自己住 10 年後還能賣好價錢」、「我個人推薦 10 年」、「儘量找 15 左右的，到 30 以上你都要花大錢先拆後裝，管線風險也大，只考慮價錢就太笨了」、「 20 至 30 年或以上的買來真的要花錢整理」、「買中古 10 年到 15 年是最好的啦，你還要算你會居住多久，到時脫手還要賣好價錢」。（編輯：張嘉哲）