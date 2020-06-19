NOW早報／剛飛北京又爆疫情！黃安「隔離餐」曝光：別鬧

▲黃安隔離餐菜色曝光。（圖／翻攝黃安微博）

▲黃安隔離餐菜色曝光。（圖／翻攝黃安微博）

隨著新冠肺炎疫情似有減緩，歐洲、美國、中國多地已陸續解封，但卻紛紛出現第 2 波疫情爆發的狀況。德國北萊茵-西發利亞邦（ Nordrhein-Westfalen ）居特斯洛郡（ Kreis Gütersloh ） 1 間肉類加工廠，近日驚傳大規模群聚感染，目前已知至少 657 人的檢測結果呈現陽性反應；不少居民也為孩子的健康、教育受到影響而感到十分生氣。

▲德國著名肉類加工大廠托尼斯（ Tönnies ）。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

高雄市長韓國瑜日前被罷免成功後，新任市長將於 8 月 15 日重新補選，綠營方面，推出曾在 2018 年輸給韓國瑜的陳其邁出面應戰，不過人選確定後，也引發不少批評聲浪「選輸還能重來？」、「不太洽當吧」。對此，泛綠粉專「只是堵藍」就揭露必挺陳其邁原因，引發討論。

▲泛綠粉專只是堵藍為陳其邁聲援。（圖／翻攝只是堵藍臉書）

臉書專頁只是堵藍貼文提到「陳其邁知道他出來選，一定會被牽扯父親貪汙，陳哲男已經服刑期滿照樣被拿出來嘴，父親的罪兒子擔，但他從來不反駁，就算如此還是毅然決然參選高雄市長，然後不敢募款與酬庸培養自己人怕被質疑」。只是堵藍提到，陳其邁 2018 選輸， 2020 再戰，就算被取笑輸不起、貪二代，就算被說輸了還敢再出來選，行政院副院長笨到不做跑回去選高雄市長，他還是辭職回高雄，「你說這還不夠一生懸命？」

台北市交通局表示，今（ 2020 ）年年初在公館試辦 YouBike 2.0 獲好評，交通局最快將於今年 10 月在在大安區與中正區建置 YouBike 2.0 。不過，台北市未來規畫將 YouBike 1.0 系統全部汰換成 2.0 ，新北市確定不跟進，並將開發「無樁式單車」系統，消息曝光令許多人聯想到先前 oBike 慘況，嚇問「還要再來一次？」

▲台北市政府公共自行車 YouBike 2.0 。（圖／台北市交通局）

▲子瑜（右）教多賢中文。（圖／ VLIVE ）