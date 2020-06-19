NOW早報／剛飛北京又爆疫情！黃安「隔離餐」曝光：別鬧

剛飛回北京疫情又爆發！黃安隔離餐曝 網愣：主廚別鬧
中國北京爆發第二波疫情，短短 6 天累積 137 位確診案例，而日前趁著中國疫情趨緩回到北京的藝人黃安，目前正處於隔離當中，期間都會發微博與粉絲分享近況，包括其隔離餐的菜色，引發不少網友討論。
黃安在微博貼文指出「午餐時，我曾喊話，可不可以來點雞鴨魚肉？晚餐來了，真的有雞，還有粉蒸肉、青菜跟東北大米飯，吃飯都吃出封建迷信來了，是我的預感，還是廚師的迴響？哈哈哈謝謝，很棒！」而該貼文照片立刻被轉到 PTT 討論「這是黃安被隔離吃的便當，每天菜色不一樣，讓黃安吃的直呼幸福感爆棚，黃安便當看起來會好吃到讓台灣人羨慕嗎？」只見便當中，基本搭配為四菜一湯，但卻不見其主菜，雖有肉，但都只有一小區塊，不見如排骨及雞腿等大主菜。
今日天氣／各地晴至多雲 花蓮高溫紅色燈號
今（ 19 ）日持續受太平洋高壓影響，各地仍為晴到多雲，僅山區午後有零星熱對流發展；高溫炎熱，氣象局持續針對花蓮地區發布紅色高溫燈號（連續 3 天 38 度以上），台北、南投、宜蘭地區發布橙色燈號（連續 3 天 36 度以上）及新北、基隆、台東、高雄、屏東地區發布黃色高溫燈號，尤其花東縱谷容易出現極端高溫，紫外線指數也容易達過量甚至危險級。
德肉類工廠爆新冠群聚已 657 例確診 居民：我們很生氣
隨著新冠肺炎疫情似有減緩，歐洲、美國、中國多地已陸續解封，但卻紛紛出現第 2 波疫情爆發的狀況。德國北萊茵-西發利亞邦（ Nordrhein-Westfalen ）居特斯洛郡（ Kreis Gütersloh ） 1 間肉類加工廠，近日驚傳大規模群聚感染，目前已知至少 657 人的檢測結果呈現陽性反應；不少居民也為孩子的健康、教育受到影響而感到十分生氣。
為何非挺陳其邁補選不可？泛綠粉專曝原因 選民一看戰翻
高雄市長韓國瑜日前被罷免成功後，新任市長將於 8 月 15 日重新補選，綠營方面，推出曾在 2018 年輸給韓國瑜的陳其邁出面應戰，不過人選確定後，也引發不少批評聲浪「選輸還能重來？」、「不太洽當吧」。對此，泛綠粉專「只是堵藍」就揭露必挺陳其邁原因，引發討論。
臉書專頁只是堵藍貼文提到「陳其邁知道他出來選，一定會被牽扯父親貪汙，陳哲男已經服刑期滿照樣被拿出來嘴，父親的罪兒子擔，但他從來不反駁，就算如此還是毅然決然參選高雄市長，然後不敢募款與酬庸培養自己人怕被質疑」。只是堵藍提到，陳其邁 2018 選輸， 2020 再戰，就算被取笑輸不起、貪二代，就算被說輸了還敢再出來選，行政院副院長笨到不做跑回去選高雄市長，他還是辭職回高雄，「你說這還不夠一生懸命？」
新北退 YouBike 2.0 改無樁位！眾憶「當年慘況」：不敢想
台北市交通局表示，今（ 2020 ）年年初在公館試辦 YouBike 2.0 獲好評，交通局最快將於今年 10 月在在大安區與中正區建置 YouBike 2.0 。不過，台北市未來規畫將 YouBike 1.0 系統全部汰換成 2.0 ，新北市確定不跟進，並將開發「無樁式單車」系統，消息曝光令許多人聯想到先前 oBike 慘況，嚇問「還要再來一次？」
「最美中文老師」周子瑜教：喔是喔！學生唸法太爆笑
南韓女團 TWICE 台灣籍成員周子瑜，昨（ 18 日）跟多賢開直播與粉絲互動，結尾時子瑜當起中文老師，教對方講許多中文單字，包含名字、綽號及生活用語，多賢現學現賣，卻被子瑜虧「很奇怪」，笑翻線上收看的網友。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。