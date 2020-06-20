沒酒喝就抓狂！印度「兇猛醉猴」攻擊路人 背後真相曝光

在大自然中動物的許多行為在人類看來會感到驚奇，而在印度就傳出一起猴子抓狂攻擊路人的案件，然而經調查結果發現，肇事的猴子發狂並非無端攻擊民眾，而是因為前飼主對牠「強灌烈酒」導致對酒精上癮，在飼主過後沒有酒精供給的情況下才發生這種攻擊行為，將牠逮捕監禁的同時也掀起不少討論。

根據英國《每日郵報》報導，印度北方邦密札浦發生一起「醉猴」襲擊路人的事件，不但造成多位無辜的路人得進行整容手術，甚至還有一名受害者傷重身亡，而受害的民眾多半都是婦女、孩童，嚴重的情況導致當局不得不到森林找出這隻 6 歲的猴子卡魯阿（Kalua），最後送至坎普爾（ Kanpur ）動物園進行照顧。

▲年僅 6 歲的卡魯阿因酒精成癮，在戒斷症狀發作時攻擊路人。（圖／翻攝自推特 @ians_india ）

報導指出這隻猴子其實原先是有飼主的，但牠的飼主平時卻會以酒精餵食，導致牠在飼主過世之後因為沒有酒精止癮，因此在街頭發狂以尖牙攻擊路人。不僅如此，在送往動物園照顧後，動物學家也發現牠不只有酒癮，還拒吃蔬菜，因此判斷飼主生前一定也有餵食肉品，導致牠具備如此強烈的攻擊性。

而經過長期的照料和研究，牠的攻擊傾向並沒有任何改善，仍然保有攻擊女性工作人員的習慣。最後在本周研判牠的危險性讓牠無法與任何動物共居，只能決定將牠所在單獨的牢籠中度過餘生。對此，就有不少民眾表示「猴子的遭遇真慘」、「生的那一刻已註定結局了，果然是印度」、「人類的行為真的害慘牠了」。（編輯：楊智傑）