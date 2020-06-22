大媽逛好市多「出大招」搶停車位！眾一看戰翻：這有錯嗎

▲一名大媽先站在停車格上佔位，等車子開過來停。（圖／翻攝爆怨公社）

台灣大賣場林立，不少人要去補充生活日常用品時就會開車去逛，以防買太多載不回來，但時常開到地下停車場時，發現一位難求，都要等消費者出來之後才有位置停。但近日，就有網友分享去逛好市多時，發現有客人搶停車位的方法，讓人超傻眼，貼文引發熱議。原 PO 在「爆怨公社」貼文指出「好市多真的有很多這種人肉立牌」只見貼出的影片中，一名大媽站在空出的「停車格」，頻頻左右張望，突然一輛黑色的休旅車朝著該方向去，接著大媽讓開讓該輛車停放，原來這是搶停車位的方法之一，使用人工佔位法。貼文一出，許多網友表示「完全不意外，大賣場一堆這種人」、「直接停進去阿，看他閃不閃」、「這種真的超沒水準」、「這個賣場管不了，只能算你衰」、「上次就遇過一個啊，我直接擋在那停車位前面，我在上面吹冷氣看他走不走」、「到底誰給她勇氣用人肉炸彈去佔位的」、「真的會按她喇叭欸」。不過，也有網友認為「如果是先下車站在那，家人開車迴轉來停還好吧，確實他們先看到的啊」、「一堆鍵盤手，人家就先搶先贏，真的看到你也是默默找其他位置啦」、「覺得錯在哪？我爸也會叫我們先下車阿，阿我去站在那格子上等他迴轉來停，這樣也不行嗎？」、「覺得沒錯 +1 」。（編輯：張嘉哲）