北京爆發第二波疫情也不怕？中國網友「真實反應」曝光了

▲北京近日傳出破兩百例確診案例。（圖／翻攝自中新社）

新冠肺炎持續在國際蔓延，而中國北京日前爆發第二波疫情，目前確診人數突達到 236 例，而在微博上也有不少新聞報導被大陸網友轉發，大部分人的反應多是關注原本北京爆發後每天是「雙位數」確診增加，昨日突然降至「個位數」的議題。據中國國家衛健委員會今（ 22 ）日發表的疫情資訊指出， 6 月 21 日 0 時至 24 時，新增報告本地確診病例 9 例、疑似病例 2 例、無症狀感染者 5 例，無新增報告境外輸入確診病例、疑似病例、無症狀感染者，累計本地確診病例 236 例。而該消息被中國官媒報導後，在微博上有不少大陸網友回文、轉貼「挺棒的，看來不是第二波疫情」、「一夜降至 9 人呀！萬幸啊」、「相信政府可以克服的」、「昨天還是兩位數呢，今日就個位數了，真牛」、「相信政府就對了呀！只剩 9 人了」。而對於北京疫情是否屬於第二波疫情？復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏日前則表示，他原來所說的第二波是指世界範圍內的第二波，在秋冬季節，但很顯然，夏天才剛剛開始，秋冬季節還早，他解釋說，所謂的第二波，一定要形成非常顯著的波峰，有一段時間的蔓延再下來，目前北京只是比較突然的、小範圍而已。（編輯：張嘉哲）