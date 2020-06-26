準到想哭！直覺選擇最想拿的雨傘　秒測你的「隱藏性格」

每個人心中，一定都會有不想讓人知曉的想法！根據國外網站 cocology 報導，想像你某天正急著出門，突然下起了大雨，圖中四把不同顏色的雨傘，你會選擇哪把呢？答案將看出你內心隱藏已久的心事。你是一位容易嫉妒且自卑的人，你不會將心中的負面想法揭露出來，甚至隨時隨地都能開心的大笑、愉快的做事。但過度的隱藏想法，可能會引起周圍的人誤解。你需要了解他人身上的優點，這樣才能使你進步，更必須學習向別人坦誠相待。你是一位坦率且熱情的人，你信任他人，且能誠實平等地對待每個人，不過你的性格過於坦率，想法都會立即浮現在臉上，不被人發現都難。但要記得不要熱情過度，被別人給利用了，切記要看清身邊的人值不值得對他們付出真心。你是一位過於神秘的人，不管跟你相識多久，只要你不願意透露真心，無論是誰都不一定能看清你的真實想法和意圖。但因你把自己保護的太好，因此在人際關係中，都很少受到傷害。這樣的你，擁有明辨是非的能力，對任何事都能做出最公正的回應。你是一位相當看重利益的人，你在人際關係中，總是希望能得到他人對你的認可，因此在無形中都會展現出小心機。但對於你真心信任的人，依然願意坦誠相待，在你看來能夠得到一段美滿的友誼是十分重要的。你身邊能夠讓你信任的人不多，也因此讓你無時無刻都戴著面具與他人交往。（編輯：陳雅雲）