哪個入口讓你恐懼到不敢進去？秒解你的「真實內心世界」

每個人都有著各自的喜好和興趣，當然，大家心裡在意的事情也不盡相同。根據 Look Pretty 報導，上圖中有 4 個不同的入口，

哪一個入口讓你感到恐懼不敢進去呢？答案將分析出你的「真實內心世界」。

結果分析

A. 廢棄建築：



其實你是個非常堅強、聰明且善於分析的人，對於人生，你總是有超高的標準原則，對周遭的人也有著相同的期待。照片中的磚頭代表著你為自己的心靈築起的一道道高牆，你給自己和他人的壓力太大，讓其他人無法敞開心胸與你交流，不過你其實還是很渴望能打開自己的心門，你需要陪伴，就像穿出磚頭間的雜草一樣，和他人彼此了解，並彼此牽絆。





B. 冰洞：



如果你害怕的是進入這個寒冷的洞穴，代表你可能在尋求一個心理的慰藉，你需要溫暖的人陪在你身邊，你害怕孤獨、不幸或是任何會降臨到你身上的挫敗，其實這也代表著你對自己的生活現況很滿意。現在的你，充滿自信與智慧，很容易有相同模樣的人會靠近你、想和你變得親近，而若是你現在為單身，放心！很快的你也將進入戀愛階段。





C. 隧道：





雖然隧道是一個陰暗潮濕又有點可怕的地方，但你必須一直向前走才能到另一端，你需要一場和自己的心靈之旅，儘管你的思緒有點混亂，你也可以試著去除一些生活中的煩惱，並傾聽自己內心，試著表達自己，只要堅持下去，最後一定會帶來好的成果，就像隧道的盡頭一定會有光。





D. 山洞穴：



在現實生活中的你，無法釐清自己想要的是什麼，你心底的某一個部分需要被釋放，因此你需要去探索你渴望的事物。在別人看來，你像是過分安於現況，但事實上，你就像愛麗絲當初往兔子洞裡的一窺，你也需要展開屬於你自己的奇幻旅程，這會讓你的目標更明確清楚，終有一天，會找到你滿意的答案。（編輯：許苡晴）



