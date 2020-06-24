為何只有中衛口罩會被秒殺？眾抖出「搶光理由」：超讚的

國內新冠肺炎疫情趨緩，我國政府將口罩禁令解除，民眾現在不只能去藥局購買口罩，也可以到各大網路平台、實體通路都買得到。而就有網友討論「中衛很多都在網路上買，為什麼每次一開賣就秒殺啊？」貼文引發熱議。
原 PO 在「口罩現貨資訊 台灣製造 MIT 口罩交流」貼文指出「因為家人有花粉症，所以在新冠肺炎發生以前，就會去藥局買口罩，藥局賣什麼，我們就買什麼，但現在看到一窩蜂在搶中衛口罩，為什麼啊，不是有口罩就好了？」
貼文一出，網友紛紛回應「中衛的顏色很多，市場龐大」、「因為彩色啊，當然很多人想買」、「你沒看有多少人當時候在抽藥局驚喜包，彩色吸引人」、「我媽都開提醒在搶特定顏色的啊，這種就是有吸引力」、「彩色 +1 我兒子因為顏色很喜歡戴，超讚的」、「品質穩定加上彩色的關係啊，超難買的」。
綜合網友意見，多數人認為「中衛口罩」相比其他廠牌的口罩熱銷，原因在於有穩定品質及多樣色彩特性，每每推出一款全新花色的口罩都會引發討論，如在全聯販售的中衛「深丹寧口罩」、萊爾富販售的中衛「丹寧玫瑰色」醫療口罩，都因外型吸睛而吸引更多顧客購買。（編輯：張嘉哲）
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