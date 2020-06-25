這次連假為何塞車塞到破紀錄？全場狂喊「一理由」：正常

▲不少國道昨日下班後就開始湧現車潮，國道五號甚至到深夜都呈現紫爆狀態。（圖／翻攝高公局即時路況）

今（ 25 ）日為端午連假的首日，不少人紛紛規劃出遊或者返鄉，讓不少國道從昨晚下班時間開始，就一路塞車塞到今早，其中，國道五號更是創下連續壅塞的紀錄，長達 22 小時南下路段都是低於 40 公里的狀況。對此，就有網友討論「為何這次端午連假塞成這樣？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「我是知道端午連假大家要出去玩啊，但是怎麼會塞成這樣，以前半夜出發基本上是要躲避車潮，這次是半夜出門變成要在國道過夜....國道五號還塞到破紀錄，是怎樣一回事？」貼文一出，網友紛紛回應「憋太久啦！真的要出遊了」、「正常啦，本來要出國玩的人，都改成國內旅遊啊」、「疫情不能出國，都改國內旅遊」、「我們家連假會出國，也改國內旅遊了」、「其實這才是以前連假國道日常...以前很少人出國，都在國內玩就這樣」、「忍太久又不能出國，就改去花東、中南部玩啊」。面對國道大塞車的狀況，高公局表示，今日上午 7 點實施高乘載、並搭配較嚴格匝道儀控後，國 5 南港系統－石碇上午 8 點後車速已有提升，目前可維持在時速 60 公里以上；不過石碇－坪林車速仍然不到時速 20 公里，坪林－頭城時速也不到40公里。另外，國 3 排隊要進入國 5 的車輛，北上方向在上午 8 點 30 分已回堵長達 10 公里，南下方向回堵 3.5 公里。目前南下國 5 車流量仍多，預估下午 4、5 點後會較明顯紓解，晚間 8 點後才 會恢復正常，請用路人注意。（編輯：張嘉哲）