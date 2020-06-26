按壓vs感應式水龍頭哪個好洗？遊客揭1偷吃步：真的火大

▲洗手。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

現在的人為了節約水資源，除了蓮蓬頭的設計更具巧思之外，就連洗手的「水龍頭」都有各種「出水模式」，有感應式的、按壓式的、噴霧式的等等，而在眾多的水龍頭中哪個最受民眾喜愛呢？近日就有網友在網路上表示疑惑，「是按壓式的水龍頭好洗？還是感應式水龍頭好洗？」沒想到卻引爆大量網友的怒火，更有遊客揭露一招「洗手的偷吃步」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT WomenTalk 板上 PO 出一篇「按壓式水龍頭是不是一個很爛的設計？」的文章表示，「很多地方為了省水，裝設按壓式的水龍頭，但按一次才出水 3 至 5 秒根本洗不乾淨啊...每次用到那種水龍頭都覺得很煩，要一直重複按，按壓式的水龍頭是不是一個很爛的設計？」，此篇文章一發出，引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。兩派網友們紛紛站翻表示「感應式龍頭才正確」、「按壓式外加灑花噴嘴，才真的爛」、「只支持感應式水龍頭，這才乾淨衛生」、「感應式有些跟本很難感應，要一直調角度，很煩」、「感應式爛的也很爛，出水沒幾秒一直停」、「按壓跟噴霧真的爛，根本洗不乾淨」、「感應式久了會感應不良，故障率還蠻高的」、「按壓式爛在出水時間有的很短要要一直按，感應式爛在有些感應位置很奇怪，沒比較好」。而就有常出去玩的網友表示有一招偷吃步，那就是「先去掃具間找打掃用的水龍頭」，「傳統水龍頭水壓夠強噴灑面積廣，洗水的量是固定的，水大沖得快、洗得快，才會有省水」，甚至也有鄉民表示，「如果掃具間是不開放的，也可以先使用寶特瓶裝好水後，再進行沖洗」。（編輯：王柏文）