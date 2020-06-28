台灣勞保改革是不是沒救了？眾揭「盲點」：年輕人哭爆啦

▲網友討論勞保改革問題。（圖／翻攝PTT）

根據勞保局最近一次公布的普通事故精算報告指出，勞保基金潛藏的負債高達 9.8 兆元，若持續下去，勞保基金 6 年後恐怕面臨破產問題，而目前勞保超過 55 歲以上的被保險人約 151 萬人，他們都是未來 5 至 10 年陸續退休的待退族，這也讓勞保改革的議題再度浮上檯面。對此，就有網友討論「勞保改革是不是真的沒救了？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「勞保改革是不是真的沒救了？感覺怎麼改也只是多繳一的保費、領少一點、晚一點退休，因為不可能讓他破產，政府不會這麼做，有沒有怎麼改才對世代最公平的八卦？」貼文一出，網友紛紛留言「年輕人就哭爆啦，多繳又要少領」、「唉沒辦法啦，這很困難，勞保是攸關好幾個世代的事情」、「這也很奇怪，砍軍公教大家拍手叫好，攸關自己就又跳出來了？」、「對世代公平就是全部都廢掉啊」、「覺得可以全面廢掉阿，改成私人制度，雖然政府不會這樣做」、「掌權和規劃者都是中老年人，年輕人哪有聲音」。根據目前勞保的窘境，公共電視論壇節目《有話好說》的製作人兼主持人陳信聰日前就在節目表示，當我們談到改革，就不外乎是多繳一點保費、少拿一點給付、晚一點退休，當這三個同時發生，受害最大的，就是越年輕越慘，你要繳的保費就越高，你拿得回來的給付就越低，你遇到破產的機率就越高，我們一直再把問題延後，讓後面的年輕人來承擔，這毫無道理可言。（編輯：張嘉哲）