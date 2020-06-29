浪貓大剌剌闖進公寓　一小時後牠生寶寶：借我當產房！

▲虎斑貓摩以菈是一隻浪貓，經常被人發現在一公寓裡徘徊（圖／IG@youngestoldcatlady）

▲某一天晚上摩以菈跑進其中一戶人家裡，一小時後竟然生了五隻小奶貓！（圖／IG@youngestoldcatlady）

▲摩以菈：我的寶貝們很可愛吧？像我啦！（圖／IG@youngestoldcatlady）

▲摩以菈被領養後，總是愛黏在新馬麻的身邊求關注（圖／IG@youngestoldcatlady）

▲而五隻小貓們也陸續找到新家，一家六口可以過幸福的日子了！（圖／IG@youngestoldcatlady）

一隻虎斑貓日前被人發現在美國一棟公寓裡遊蕩，某天牠竟然決定自主進入某戶人家家裡，一小時後該戶屋主發現牠竟然生下一窩小貓，這才驚覺原來自己家被浪貓當成產房啦！這隻名叫「摩以菈Moira」的虎斑貓在今年初時就在西雅圖一棟公寓附近閒晃，當時牠結識了某間住戶後，就經常潛入公寓裡徘徊，沒想到日前某一天晚上當該名屋主開門時，摩以菈竟然罕見地自己進入屋內並且四處探索，一小時後該名屋主發現桌子底下竟然有五隻剛出生的小奶貓，這才驚覺原來自己家被浪貓當成產房啦！由於該屋主沒有養貓經驗，於是連繫上寄養媽媽艾希莉Ashley Morrison代為照顧並協助送養，一開始摩以菈相當不安又恐慌，常常試圖逃脫，艾希莉花了好幾天時間與牠共處一室才漸漸取得牠的信任，摩以菈確認眼前的人類沒有惡意後，態度竟180度轉變、經常爬到艾希莉的大腿上蹭蹭討摸摸，而且一發現新的毛毯，牠會立刻踏踏並發出滿足的呼嚕聲。摩以菈除了向艾希莉撒嬌以外大多數時間都在照顧小奶貓，小貓們快速地長大，開始變得活潑又調皮，這時艾希莉知道該幫牠們找家了！就在摩以菈生產後兩個月，一名女子決定要帶牠回家，這次摩以菈不再害怕，抵達新家的第一天就黏著新馬麻，還會隨時將手放在馬麻身上「求關注」，而牠的小貓們也很快陸續找到新家人，現在的摩以菈不必繼續流浪，聰明的牠已經找到能讓小貓與自己終身幸福的家了！（編輯：陳珮瑜）