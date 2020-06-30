買口罩獲「驚喜色」！女嘆：哪招？　眾全羨慕：不要給我

▲有網友拿到「馬卡龍配色」的口罩，直嘆：要有勇氣戴...而其他網友看後則超羨慕，紛紛直呼「不要給我！」（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

隨著國內疫情趨緩，我國政府解除口罩禁令，民眾現在不只到藥局可以買到口罩，許多實體通路都有在限量販售。近日一名網友就在臉書社團分享，自己日前到全聯福利中心購買口罩，沒想到回家一打開卻超驚喜，竟意外獲得「馬卡龍雙邊色」口罩，讓他不禁嘆言「哪招？」而其他網友看後則是羨慕不已，紛紛直呼「不要給我！」

原 PO 在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中貼出照片，並寫道「人生處處有驚喜，口罩藍色，很正常，打開袋子是黃色邊條，沒多想，整個拿出來，另一條是紫色邊條，哪招？？？這要有勇氣才戴的出門了...」而從照片可見，口罩雖為素面、沒有過多花色，但邊條是「夢幻馬卡龍」配色，右邊是粉紫色；左邊則是鵝黃色。

▲網友拿到馬卡龍配色的口罩。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

畫面曝光，許多網友都非常羨慕，紛紛留言「不要給我」、「這好看呀！我訂過兩邊都是酒紅色的」、「超潮撞色款耶～羨慕」、「不要，我要，哈哈」、「我也想買，好特別耶！」「這很好看啊！怎麼會不敢戴」、「哇！這應該大家搶著戴吧！」「隱藏版ㄟ！要買都買不到！我買的都藍，綠，白」「很好看，都買不到這樣的，羨慕！」