5G一登場絕對馬上衝去換？全場狂喊「2關鍵」：我先Pass

▲電信業者陸續公布5G資費方案。（圖／NOWnews資料照）

歷經 6 年等待，台灣將於 2020 年進入 5G 的網路時代，今（ 30 ）日陸續有電信業者推出 5G 資費方案，從 599 月租到 2699 元的都有。對此，就有網友討論「 5G 對一般人來說到底有什麼用處啊？」貼文引發廣大迴響。原 PO 在 PTT 貼文指出「 5G 狂打的就是下載速度，什麼下載一部電影只要多久，阿對一般人來說，我下載一部電影多久，我還是要花一個半小時看完一部電影啊，我同樣 4G 下載的話，看完電影下一部不就也載好了？還有遊戲也是啊...我有差這幾分鐘幾秒鐘嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「對啊＝＝所以我需要這麼快的速度幹嘛」、「重點是 5G 剛推出根本不用換啊，科技應用都還沒跟上」、「 真的超鬧,,,,就怕一堆人跟風狂換，然後又嫌難用」、「就是技術升級，覺得自己用不到的就別換」、「事實就是沒多大用處阿...而且資費超貴」。另外，也有不少網友抱怨資費問題「吃到飽要 1399 欸，超誇張」、「現在 4G 不用五百都能吃到飽了...」、「不想被降速，網路用的提心吊膽，還是用 4G 就好」、「我 4G 才 599 就吃到飽，5G 要 1399 真的差太多，先 Pass 」、「不想換，價格真的太高了啦」。（編輯：張嘉哲）