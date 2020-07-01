台北不租房月薪只有23k完全夠？小資族笑指1關鍵：別鬧

▲台北。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

買房一直都是不少年輕人奮鬥的目標，盼望在畢業之後能夠找一份好的工作，從租房開始慢慢一路打拼到頭期款買房，但近日卻有人在網路上表示疑惑，「在台北不租房月薪只有 23k 完全夠嗎？」沒想到小資族一面倒的揭露 1 關鍵直言「真的別鬧了」，引起熱議。有位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「說真的，不含房租 23k ，其實很夠用了？」的文章表示，「如果不用租房、不買房，其實最低基本薪資 23k ，遠超過一個人生活所需， 23k 除以 30 天，一天也超過 700 元，三餐算你 300 元，每天還可以存 400 元以上， 400 元存一個禮拜就有近 3000 元，一個禮拜 3000 元娛樂早就綽綽有餘，到底誰覺得 23k 不夠用？」此篇文章一出，引起大量網友討論，小資族更是揭露 1 關鍵，留言區蓋起高樓。小資網友們紛紛點出，月領 23k 生活夠用的關鍵在於「沒有意外」，「你保祐自己一輩子不會出任何意外，這樣有可能夠用」、「那要不結婚、不生小孩、不租房、不買房、三餐吃家裡，身體還要健康欸，標標準準平平順順的過完人生」、「夠用但很難存錢，有個意外或生病就慘了」、「貧窮限制了想像，難不成治裝費也都歸零嗎」。（編輯：王柏文）