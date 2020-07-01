結婚要80盒喜餅遭親家嘲諷！背後真相曝光　兩派男女戰翻

▲喜餅。（示意圖，非當事喜餅／取自 photoAC ）

結婚是人生中的大事，一旦遇到雙方爭執，處理起來更令人煩躁。而近日有一位女網友在網路上分享自己要結婚，他們跟男方要求婚禮一切從簡，不需要宴客、拍婚紗，只要「訂 80 盒喜餅讓女方送親友」就好，沒想到親家聽到後竟直言「吃這麼多餅笑死人」，真相曝光後更是引起兩派網友論戰，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT GetMarry 板上 PO 出一篇「因為喜餅不想結婚了」的文章表示，「基於不想麻煩，我提議結婚只要登記就好，什麼婚紗宴客都免，我爸媽表示可以接受，唯一要求就是男方要訂餅讓他們送親朋好友，計算出來是 70 至 80 盒（含我自己好朋友 15 盒）」，沒想到男方的媽媽竟直言「沒有宴客但要吃我們這麼多餅笑死人」，就連原 PO 男友都站在自己媽媽那邊，這讓原 PO 非常不以為然。原 PO 表示自己的想法，之所以要那麼多餅都是因為，「那些都是爸媽這 60 幾年來的好友，他們想要送喜餅是人之常情，加上我們並沒有提出任何要求，只要在家簡單戴戒指的儀式+登記+送餅，以及 80 盒大餅折扣下來大約才 38000 元左右，並沒有強人所難的意思，覺得這麼簡單的事情卻被男方表示只願意出 30 盒，心好累又感覺不值得，也覺得自己的父母被這樣對待很令人生氣」，原 PO 更是不解的問「自己這樣的要求很過份嗎？」此篇文章一發出後，立刻引起兩派男女網友的論戰，留言區蓋起高樓。有網友認為「婆家小氣，得了便宜還賣乖...」、「男友這種反應真的會讓人心寒，加上男方媽媽講話如此靠背」、「才3萬8，你男友自己出都不過分，但是未來婆婆講話很靠背」、「現在看清是好，千萬別委屈自己」、「結婚前就這樣 結婚後還得了啊」，但也有支持男方的網友表示「宴客他們收的到禮金，純吃餅是收不到的，而且還都是請女方的人，差別在這裡，如果是我會跟老公一人一半」、「可能男方是想找理由純收聘金，建議妳可以再問說那宴客就可以接受嗎？還是找理由嫌東嫌西不會擔的話，妳可以考慮對男友的愛還有未來結婚後的日子可能會怎樣，思考要不要嫁了」。（編輯：王柏文）