女曬「超美雞排」！驚人真相曝光　7萬人詫異：油花太美

▲從照片中可以看到，這塊雞排外層顏色比較深，而且比較粗糙，內部顏色淺且細膩，可以說和真正「吃的雞排」非常相近。（圖／翻攝自 Twitter ）

▲這塊水晶是碳酸鈣，可能是方解石也可能是霰石。（圖／翻攝自 Twitter ）

香噴噴又美味的雞排，是現代人常想到會吃的東西，不過近日在國外卻有一名女網友 PO 出了一塊「雞排美照」，完美的樣貌令人覺得想「咬一口」，沒想到真相曝光後竟然是一塊「水晶」，這讓 7 萬多位網友大為震驚直呼「油花太美」，引起熱議。根據外媒報導，近日印第安納州布盧明頓（ Bloomington ）有一位 20 歲的女網友 Amelia Rude ，她在當地有經營著一間珠寶店，在他的店內有著許多形狀奇怪的寶石，她自己更是收藏了許多「特別的水晶」，而 Amelia 就將一塊「雞排水晶」 PO 上推特，從照片中可以看到，這塊雞排外層顏色比較深，而且比較粗糙，內部顏色淺且細膩，可以說和真正「吃的雞排」非常相近，就連油花的樣子都完美呈現，而這塊「雞排寶石」立刻引起大量的網友關注，瘋狂的遭到轉發。就連 Amelia 都驚嘆道，「我知道這塊水晶很特別，以為能有成百上千網友按讚就很好了，沒想到竟然會引發那麼大的討論」， Amelia 事後也指出，這塊水晶是碳酸鈣，可能是方解石也可能是霰石，簡單測試就能知道答案，但測試的話可能改變它的形狀，所以 Amelia 暫時不打算探討，網友們紛紛留言表示「太訝異這作品了」、「炸雞店應該買回去成為鎮店之寶」、「這大自然的傑作也算是『濕貝秀』了」、「實在太令人覺得驚奇，超級漂亮」。（編輯：王柏文）