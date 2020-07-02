當初說三倍券有4687元價值在哪？眾曝「殘酷真相」：母湯

▲經濟部長沈榮津先前表示三倍券有4687元的效果，引發熱議。（圖 / 行政院提供）

新冠肺炎衝擊國內經濟，行政院為刺激民眾消費，推出「振興三倍券」，昨（ 1 ）日開始開放民眾實體預購及數位綁定，第一天就有高達 176 萬人預定成功。對此，就有網友討論「三倍券當初說好會有 4687 元的價值，現在看來如何？」貼文引發熱議。原 PO 在「爆廢公社公開板」貼文指出「今天去超商預購三倍券了，只是我很納悶，當時候經濟部長說民眾的一千元換成三倍券，其實不是三千元，說平台業者打 8 折後，店家再打 8 折就會有 4687 元的效果」。「但現在看起來沒有啊？哪個平台有回饋八折阿？我看信用卡很多也是說新戶還啥的才有高回饋，實體券更不用說就是實實在在的三千元，再說店家打八折？哪來那麼多八折可以打？有些利潤才三四成，打完八折是要做白工還是....所以真的有這價值嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「阿就聽聽就好，都是個案而已，哪來那麼多價值可拿」、「當初這樣講本來就很母湯啊，因為不是每個平台跟店家都有 8 折，不會打這個預設結果」、「個案 +1 看回饋就知道，信用卡光有 10% 就很緊了，哪來 8 折」、「店家又不是每個都 8 折 ＝＝」、「當然沒有這價值啊，店家每個都 8 折，是還要不要做生意」、「 4687 天方夜譚啦，沒看到信用卡綁定多三百搶成啥樣」。（編輯：張嘉哲）