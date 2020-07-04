老奶奶一開冷氣卻熱爆！「暗黑真相」被抖出：太缺德了

▲大陸雲南一名阿嬤家中的冷氣越吹越熱，甚至會發出巨大的噪音。（圖／翻攝自梨視頻影片）

▲好心的快遞人員立馬發現問題。（圖／翻攝自梨視頻影片）

炎炎夏日到來，不少人早已打開冷氣準備涼爽一番。不過，大陸雲南就有一名 80 歲的獨居老奶奶，好幾年前買了一台冷氣，近日想打開冷氣時，卻發現越吹越熱，好在有一名熱心的快遞人員幫忙查看，才終於找到背後原因！根據《梨視頻》報導，大陸雲南一名 80 歲的獨居老奶奶，好幾年前曾經買了一台冷氣，但近日她準備打開冷氣時，竟發現越吹越熱，且冷氣機噪音越來越大。由於燥熱的天氣讓老奶奶受不了，因此又買了一台電風扇，事後鄰居得知該事，就立馬拜託熟識的快遞員幫忙查看。快遞員一到後，發現當時安裝冷氣的師傅，竟將冷氣內機直接安裝在房間，室外機則裝在客廳室內，「一上去就傻眼，看到上面是一個空調外機，下面一個電風扇，在客廳裡面的，之前安裝人員跟她說，這東西掛在裡面，冬天時吹出來的風就是熱的，就不會這麼冷」。但想追究當時賣冷氣的店家卻早已關閉，不過快遞員就立馬另請冷氣師傅幫忙，對方也因阿嬤生活不易，決定免費幫她裝修。消息一曝光後，也引來許多網友討論，「缺德， 80 歲老人都騙」、「好心疼這個奶奶，白白受苦了這麼久」、「謝謝這樣有愛心的快遞小哥」、「裝空調的人就是缺德，欺負一個老太太」。不過，亦有網友提出質疑，「因為室外機裝的地方，本來是個陽台，可能是那個阿姨家改了陽台做房間，室外機是幾年前安裝的，新改的房間牆還是新刷的！」、「這空調一看就很久了，家裡人會看不到？能明顯看到臥室窗戶外還有欄杆，這臥室就是陽台改的，請問外機安裝在陽台上面有什麼問題？」（編輯：陳雅雲）