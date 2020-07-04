該為了三倍券辦信用卡嗎？答案一面倒揭1關鍵：完全無關

▲實體三倍券樣本。（圖／行政院提供）

行政院推出的「振興三倍券」於本月 1 日開始開放實體預購及數位綁定，第一天上路就有 176 萬人預訂成功。對此，就有網友在網路上表示疑惑，「該為了三倍券辦信用卡嗎？」沒想到鄉民們竟答案一面倒的直言「真的是完全無關」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「該為了振興券辦新信用卡嗎」的文章表示，「因為我只有用 Happy go pay ，上網看到它有配合振興券搭配指定的銀行，就可以拿到 700 點 Happy go 點數，目前正在考慮要不要辦其他家銀行的卡去享新戶優惠，該順勢為了這次振興券去辦其他新卡嗎？如果是你們會嗎？」此篇文章一發出，立刻引起網友論戰，沒想到大量網友紛紛一面倒的點出要不要辦卡的關鍵點，留言區蓋起高樓。網友們紛紛認為關鍵在於，雖然振興三倍券和信用卡綁定有著許多優惠，但如果為了優惠而開戶辦一張信用卡，似乎不太值得，「不差這點優惠，卡除非會用不然太多很麻煩」、「所謂振興券新卡優惠，很多是包括本來辦新卡就有的優惠，跟振興券多有的優惠都是有限額的，拿到機率不高。所以想要新卡優惠的話，就辦新卡。不想要就不辦，無關振興，我是平常都只用一張卡跑透透，很怕忘記繳帳單全部綁一張」、「卡本身的優惠有用就辦阿」、「我會，但我本來就要辦了，順勢而已」、「如果剛好缺卡就去辦吧」。不過同時也有網友提醒，雖然數位綁定回饋金額在起步贏過紙本三倍券，但難保在 7 月 15 日正式發放使用後，紙本獲得店家的優惠說不定更多，到時才能分出勝負。（編輯：王柏文）