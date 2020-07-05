到底多便宜？男逛好市多見「搬運團隊」傻眼：不買不甘心

▲網友分享在好市多停車場見到的景象。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

台灣有許多量販店，不少民眾要添購生活用品時都會去逛，但往往一去到現場，都會買了許多原本不在購物清單的東西，造成載不回家困境。近日，就有網友分享自己去逛好市多的時候，在停車場看到超狂「搬運團隊」，讓他超傻眼。原 PO 在「爆廢公社公開版」貼文指出「朋友今天去中和店的好市多購物，結果才一到停車場，就發現有一台車的車頂上有一個長條形的商品，長度甚至還超過車身，讓他非常困惑這到底要怎麼運送」。「才剛有這想法沒多久，後座的兩側窗戶突然伸出兩隻手，一人一邊撐著商品，並開始啟動車子」，這讓原 PO 看傻眼表示「這個平常應該就有在練喔，專業的搬運團隊就是狂」。貼文一出，網友紛紛回覆「這個手會痠死吧....」、「到停車口感覺就快掉了」、「這好危險＝＝如果真的掉了怎辦，不買不甘心欸」、「這可以檢舉欸，大家真的不要亂學」、「超級危險，也危害到用路人了啊，機車哪敢騎在旁邊」、「好誇張，是有多便宜，買成這樣」、「不會請好市多配送喔...很誇張」。而根據現有法規規定，民眾若要在自小客車車頂擺放貨物，貨物的高度從車頂算起不能超過 0.5 米，放置後總高度不能超過 4 米，貨物的前後左右均不能超過車體範圍，否則危險上路是會吃上罰單的。（編輯：張嘉哲）