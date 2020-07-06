當兵啥個人裝備最噁？過來人一面倒揭1物品：想換都不能

▲當兵。（示意圖，圖中人物與文章無關／翻攝自臉書）

台灣的男生通常都必須入伍服役，雖然時至今日，役期的時間正不斷縮短，但面對「當兵」這回事，到底有什麼想法呢？近日就有網友在網路上表示疑問，「當兵什麼個人裝備最噁？」引起大量當過兵的學長們熱議，沒想到答案竟一面倒直指 1 物品，讓其他網友紛紛大呼「真的想換都不能」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「當兵哪樣個人裝備最噁心？」的文章表示，「先幫因演習直間接死亡的官兵默哀，當兵時所會使用到的，不論棉被枕頭也都算個人裝備，隨身穿的就不用講了，但我還是忘不了防毒面具裡的味道，所以覺得當兵時哪樣裝備最噁心啊？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「水壺」、「雨衣」和「鋼盔」為最噁心裝備前三名，「雙濕牌雨衣...」、「那個鋼盔帶子，所有汗跟臉油的總和，又不能每天換」、「前一個人的頭盔海綿，都是黑的」、「鋼盔跟他的下巴帶，真的超噁」、「雨衣，要是給我選，我寧可淋雨整天也不要穿那玩意」、「鋼盔沒辦法一定得戴」、「鐵水壺都有鐵銹，誰敢拿來用，都馬裝水檢查用的...」、「鋼盔內襯就真的噁」、「雨衣啊，打開那味道瀰漫整個寢室」。事實上，之前國防部長馮世寬在任期間時，就規劃將戰鬥部隊擬改水囊，一般部隊將水壺改成個人裝備， 4 個月軍事訓練役用塑膠水壺，而至於鋼盔，其實內襯海綿（俗稱鳳梨片）及下巴帶是可以替換的，因此「雨衣」的味道，一梯接一梯，一代傳一代，成為了台灣男生當兵的最恐怖的惡夢。（編輯：王柏文）