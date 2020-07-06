流血又流膿！男肚臍竟挖出「驚人產物」　眾人嘔：會反胃

▲男網友發文表示因疏於肚臍的清潔而換來一顆陳年肚臍屎。（圖／翻攝自 Dcard ）

▲男網友的肚臍照和陳年肚臍屎。（圖／翻攝自 Dcard ）

▲肚臍屎與 1 元硬幣。（圖／翻攝自 Dcard ）

許多人在洗澡時較容易忽略肚臍的清潔，但其實肚臍非常容易藏汙納垢，若沒有定期清理，恐怕會散發出異味，甚至像這名男網友一樣，留下又黑又大的「肚臍屎」！該名網友在社群平台 Dcard 上發文，說自己因肚臍發臭，以為長了疔子，卻沒想到竟然是陳年超大肚臍屎，使網友們一個個都傻眼驚嘆，紛紛舉白旗投降。原 PO 在社群平台 Dcard 上表示，近期因自己一直在加班，免疫力較差，肚臍長出一顆像疔子觸感的東西，直到有一天肚子濕濕的，白色內衣下滲出一片血濃，嚇得他趕緊就醫，不過不論是吃藥或是擦藥，都不見改善。而後耐不住性子，拿了止血鉗往肚臍一夾，才發現「居然是超大肚臍屎」。從照片上來看，整顆肚臍屎不僅又黑又紮實，甚至比1元硬幣還要大，原 PO 後來更新貼文時也自嘲，比喻肚臍屎就像是肉粽，「剛下班來更新一下，肉粽與他們的產地，原po肚臍照」。貼文至今已累積 2000 多則讚數、近 350 則回應，網友們回應的態度幾乎一致「這個圖有味道」、「沒在騙，我是閉氣看完整篇的」、「嘔嘔嘔嘔嘔嘔怕爆」、「真的有在洗肚臍嗎」、「我忍不住看了看自己的肚臍，好可怕」、「我會反胃是正常的嗎」、「看起來超臭」。若是民眾有肚臍清潔的困擾，也可在衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會-台灣 e 院上查詢，其中署立基隆醫院家醫科醫師陳柏璋在網站上答覆發問者，「建議每天利用洗澡時間，以沐浴乳軟化它在慢慢清理，不宜操之過急，否則可能會造成破皮及感染。另外，挖肚臍會痛有可能是清理時太過暴力，其實肚臍本身的神經並不豐富，但它跟底下的腸子內臟感覺還是有連結的，所以有些人腸道蠕動異常會造成肚臍異樣感」。（編輯：郭佩蓉）