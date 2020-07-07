為何狂嗆三倍券沒用？眾抖出「2致命敗筆」：爽到政府啦

▲網友討論三倍券的議題。（圖／翻攝PTT）

新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，我國政府為刺激民眾消費而推出「振興三倍券」，不過，因馬政府時期也推出類似的「消費券」，導致兩者經常被拿出來比較。對此，就有網友討論「三倍券是真的沒用，理解沒錯吧？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「台灣人非常愛存錢，除了日常用品之外都不會有額外消費，今天你給他一個使用期限達半年，然後又不限制買日用品的三倍券，那假設我後半年每個月都必須花三千元買日用品，三倍券不就只是替代我其中一個月嗎？我花一千買三千，我那個月還能多兩千現金能存，所以振興到什麼？」「你還是不會拿去買你平常不會買的東西，這就是所謂替代消費，也是當年消費券的問題，看來三倍券還是無法改善，要避免造成替代消費振興經濟就是給的錢要多然後時間要短，符合人衝動消費的情境，例如政府給你一萬限你給我一個禮拜花完不然就收回，那就非常有機會讓人去花大錢了，這樣理解有沒有問題？」貼文一出，網友紛紛回應「金額太少本來就是敗筆，時間又拉的這麼長」、「突破盲點，就是金額太少會有替代性消費的問題」、「金額太少不足以改變消費習慣」、「時效太長確實也是重點」、「這真的是政府不承認就是消費券而已，金額這麼少就是替代性消費啊」、「民眾拿一千去換也是爽到政府啦！可以減少舉債，但實際上每個月每人一定花超過一千，甚至是三倍後的三千」。（編輯：張嘉哲）