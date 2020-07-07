牛仔褲退流行了？內行抖出「2致命關鍵」：沒人想穿啦

▲原 PO 好奇，為何牛仔褲會退燒呢？（圖／翻攝 Pixabay ）

時尚單品牛仔褲，由於其簡單易搭配的特點，是不少人出外穿搭的好選擇。不過，就有網友指出，自己發現十年前牛仔褲的熱銷情況與現在不同，因此好奇究竟為什麼？對此，就引來內行人曝光關鍵原因。先前有一名網友於 PTT WomenTalk 版上發文，表示十幾年前牛仔褲相當火紅，不過原 PO 就根據近幾年大牌販賣狀況，坦言「本來貴到一個不行，然後幾乎沒什麼折扣，結果最近兩年，動不動就買一送一然後小貓沒兩隻」。這樣的狀況，就讓原 PO 納悶「為什麼這個突然沒人要買了」。問題一曝光後，就引來許多網友討論，其中就有人指出「價格」問題，「平價好穿的牛仔褲也一堆～」、「去日本 outlet 買超便宜，價錢跟 uniqlo 一樣，還mij，誰要在台灣買」、「一樣東西，美國便宜超多，盤子才在台灣買」。另外，亦有人點出「台灣天氣悶熱」也是主因，「熱到歪頭不透氣」、「老實說，台灣的天氣是主因，不過連日本穿的年輕人都減少了」、「台灣天氣不適和，牛仔褲棉質的都不好」、「又熱又緊，到底哪裡好穿」、「牛仔褲悶熱...」。不過，也有人分享不同看法，「淺色牛仔吊帶褲配緊身白 T ，青春妹子萬年不敗套路好嗎！」、「一堆牛仔破褲跟寬褲」、「牛仔褲沒退流行是版型輪流更替，反而跟流行的常穿壞比例...」。（編輯：陳雅雲）