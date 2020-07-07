為何今天超商預購三倍券大爆滿？全場狂吐真相：看新聞啦

新冠肺炎衝擊國內經濟，我國政府推出的「振興三倍券」目前已經開放民眾至超商預購以及數位綁定，截至目前為止，預購的人數已經突破 820 萬人，而就有網友討論「怎麼今天一堆人跑去超商預購三倍券？」貼文引發熱議。
原 PO 在「爆廢公社公開板」貼文指出「我家附近的超商，這幾天預購三倍券人潮都算中等，結果剛剛早上突然來一大波人在排隊，是怎麼樣啊？是政府又加碼發放了嗎，不然怎麼跟第一天的人潮有得比啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「因為一堆人以為今天最後一天阿，但殊不知已經加開五天預購了」、「很多人拖到自以為最後一天來預購，但已經加開預購了啦」、「加開訊息沒收到吧，以為今天最後一天」、「以為最後一天阿，我媽今天也跑去預購...」、「我爸也在問是不是最後一天，是都沒在看新聞嗎？」、「大家是還活著嗎...一直以為今天最後一天，看新聞啦」。
事實上，原本三倍券超商預購從 1 日起至今（ 7 ）日為最後一天，但因為紙本的預購太過踴躍，經濟部緊急宣布加開第二輪，明（ 8 ）日起至 12 日，民眾到 4 大超商仍可以預購紙本三倍券，然後領券時間為 22 日至 31 日。
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