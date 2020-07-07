矮小爺爺揮手塞25萬紅包！孝順男婉拒後結局扯翻：怎可能

▲原PO在臉書社團《靈異公社》分享朋友遇土地公幫助。（圖／翻攝自臉書社團《靈異公社》）

▲土地公。（示意圖／記者簡勇鵬攝，2019.06.21）

真的是善有善報！有名男網友分享他有位善良又孝順的朋友發生的事件，這位朋友從小就時常與媽媽一同去拜土地公，而最近因母親年紀大需常跑醫院，醫藥費是筆龐大開銷。有一天他一如往常準備去拜拜，在路上遇到一名「矮矮的老阿公」要拿紅包給他，但他婉拒了，結果沒想到一進土地公廟時，發現剛才那一位老阿公就是土地公，隔天朋友也因網路博弈中了 25 萬。原 PO 在臉書社團《靈異公社》表示，他有位工人朋友既善良又孝順，平時做工薪水 4 萬多元，因為母親年紀大需要經常看病，於是他將辛苦存的40萬元拿來買車，單親又身為家中獨子的他，一人一肩扛起母親醫藥費的重擔讓他吃不消，因此想說就到從小拜到大的土地公廟拜拜求個財運。那天去廟拜拜的路上，他遇到一位「矮矮的老阿公」向他揮手，結果阿公突然拿了紅包要給他，他也果斷拒絕了，並直說「我不拿別人的錢，你硬要給我，我丟掉給你看」阿公也笑笑的表示「好好好，給你你不拿，我寄給你。」怎都沒想到，當他一到土地公廟，抬頭一看，「完全就是那笑容和瞇瞇眼」發現剛才的阿公就是土地公。隔天下班，他玩網路博奕竟中了 25 萬多元，使原 PO 聽完也當場傻住。文章一 PO 出，已有近 8000 個讚數，200 多則回應，網友們紛紛回覆「我沒遇過祂，但祂對我超好，尤其是在找停車位上」、「這或許是因為他孝順，所以有福報吧！」、「善良之人的福報」、「記得回去看看老人家，拜點祂愛吃的謝謝祂」、「孝順坦率單純的個性，才會讓土地公想幫他忙吧」、「我也做過同樣的夢，給的方式也很類似，當時也嚇到，所以還是乖乖當個好孩子比較好」。但也有網友不以為意，表示「沒錢還玩博弈？土地公會給偏財嗎？」、「裝笑維，還有這種事？神明會化身為平民？又不是古代時候」、「薪水都不夠了，還可以玩網路博弈喔」、「感覺像騙人的」。多數人拜土地公多屬於祈福、求財以及保平安，民眾若需參拜土地公，只要心誠則靈，也要對土地公有份尊敬之心，方可依照廟方指示參拜或上網查詢相關資訊。（編輯：郭佩蓉）