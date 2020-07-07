寶雅「神秘黃色零食」稱霸一整排！店員爆料內幕：真的夯

▲黃色零食站滿整面零食架。（圖／翻攝 Dcard ）

▲零食架上擺滿了一款名叫「玉米濃湯」的零食。（圖／翻攝 Dcard ）

知名連鎖生活百貨品牌「寶雅」，因販售不少生活用品、美妝、零食等各種小物，更時常推出優惠價格，而深受不少民眾喜愛。不過，就有網友指出，自己到寶雅看見黃色零食稱霸一排！對此，就有店員跳出來分享秘辛。日前有一名網友於《 Dcard 》上發文，表示「為什麼這款玉米濃湯可以稱霸一整排的零食架啊？？？而且便利商店也很少見」，更貼出了一張照片，只見畫面中一款名叫「玉米濃湯」的黃色零食站滿一整面零食架。問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中就有店員跳出來解釋，「我是寶雅員工剛好也負責食品部門，因為這款在寶雅賣很好，所以通常都會訂很多量來衝，而且也便宜當然客人購買率就更高」、「最上層放同系列餅乾是拿來裝飾不要讓最上層排面看起來空空的，而且下面如果有缺，也可以馬上拿下來補。」、「之前待過寶雅，好買的商品就會進比較多 ，又或是其它商品賣完但是還沒進，這樣排面空空的，就會拿多的商品把排面撐起來」。其中也有許多該款零食的愛好者，紛紛讚嘆直呼「雖然也是第一次看到這麼多 ，但是！這款我真的覺得很好吃欸！小時候愛爆」、「小時候超愛吃！！但某段時間從此沒看到他出現在超商架上」、「超級超級好吃，特價 19 塊的時候會瘋狂囤貨的那種」、「超好吃！我小時候的回憶吃到現在」。（編輯：陳雅雲）