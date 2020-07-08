三倍券預購破986萬超成功？台人抖出「真相」：演不下去

▲網友討論三倍券及消費券的差異。（圖／翻攝PTT）

新冠肺炎衝擊國內經濟，我國政府推出「振興三倍券」，盼能帶動群眾消費，據目前為止，預購人數已經突破 986 萬人，但該政策卻常常被拿來與馬英九政府時代推出的「消費券」做比較。對此，就有網友討論「三倍券到最後就是淪落到比消費券更慘的地步」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「消費券的缺點，這次三倍券也都有，怎麼三千六的消費券不會成功，但三千塊的三倍券就說會成功，何況全台才 986 萬人預購紙本就說是成功跟開心？那當年馬英九有 91.29% 的領取率，等於 2100 萬人領到消費券，不就是空前的成功？」「消費券替代率高？三倍券替代率難道就不會高？有人說，三倍券會很多人拿去買家電，這種是非日常用品的消費， 不就是刺激消費？ 卻完全忘了，當年全家人拿消費券湊一湊拿來買家電的人也很多啊，當年賣場鼓勵民眾用消費券買家電，祭出的折扣也不少啊！是忘記了，還是害怕想起來？還是三倍券附有台灣價值就不會失敗？」貼文一出，網友紛紛回應「現在身邊的人都說三倍券比較好都懶得吵了」、「光從金額看就知道輸慘，何況人民還自掏腰包一千，怎麼看都是政府得利，到時候年底演不下去就糗了」、「到時候一定比消費券更爛 +1 」、「坐等年底分析報告，看看執政黨怎麼樣說」、「相信我，最後的關鍵絕對落在我們拿出的一千，但實際根本沒啥用」。（編輯：張嘉哲）