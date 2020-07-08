黑貓穿「小白拖」大秀美腿　網笑：腳毛太長啦！

▲網友陳小姐飼養了一隻可愛的黑貓「黑糖」（圖／網友陳長葳授權提供）

▲日前陳小姐父親拿到一小白拖吊飾，陳小姐靈機一動找黑糖「試穿」（圖／網友陳長葳授權提供）

▲沒想到意外合腳，而且超顯色！（圖／網友陳長葳授權提供）

▲黑糖：大膽奴才，本宮才不要穿拖鞋！（圖／網友陳長葳授權提供）

▲牠非常愛吃，特別愛吃肉泥，7.3公斤的身材經常被人誤以為是小型犬（圖／網友陳長葳授權提供）

大膽奴才竟然拿貓皇開玩笑！一名住在嘉義的貓友陳長葳小姐日前拿到一白色夾腳拖贈品，覺得小小的很可愛，異想天開拿給黑貓主子「黑糖」試穿，沒想到尺寸剛剛好意外合搭，被許多網友笑說：「腿毛太長忘記修剪啦！」8歲的黑糖是陳小姐母親在她18歲生日當天，騎車時發現一坨黑黑的東西在馬路上亂竄，立刻「以車擋車」撈起來塞進衣服裡帶回家的「生日驚喜」。雖然牠的個性有一點傲嬌，不喜歡其他貓咪，但是對人特別親切也很耍寶，對牠說「ㄅㄧㄤˋ」會先尖叫後躺下，是個十足的小戲精。但自從貓哥哥過世後牠就不喜歡獨處，變得愛黏人要人陪睡，陳小姐曾經救援一隻小貓想讓牠跟黑糖作伴，無奈黑糖不喜歡反而超級生氣、甚至不讓大家靠近才作罷，因此陳爸爸笑牠是「老么個性」，永遠覺得自己最小、最受寵愛。日前陳爸爸買鞋時，店家送了一個小白拖吊飾，陳小姐突然發現「好像可以給貓穿」，立刻找黑糖來試，沒想到牠穿上去那麼「合腳」，而且在牠性感修長的黑色毛毛腿襯托之下，小白拖看起來更加顯色呢！陳小姐笑說當下黑糖其實有「抱怨」一下，然後立刻甩掉小白拖，照片被分享到貓咪社團後吸引超過1萬名網友噴笑留言：「就說夏天不要穿夾腳拖了吧！都曬黑了」、「哪來的美腿」、「主子看起來有點不爽XD」、「忘記除毛啦」、「還缺一件吊嘎」、「超適合啦，哪裡買的？」、「還自備黑色性感長襪」、「我笑歪了，太可愛！」、「這白拖看起來特別顯色ㄟ」另外也有網友注意到黑糖肥美的肚子，陳小姐表示目前7.3公斤的牠很會吃、吃不飽，特別愛吃肉泥，健康檢查都正常但正在幫牠減肥，因為牠的叫聲雖然很塞奶，但是身材常常被誤認是公貓或「小型犬」，所以正在努力幫牠走回「黑美人」路線囉！（編輯：陳珮瑜）