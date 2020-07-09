家庭年收300萬在台灣啥等級？「驚人答案」曝：別太意外

▲網友討論家庭年收入三百萬是什麼等級？（圖／翻攝PTT）

人人都嚮往高薪，享受「財富自由」的自在人生，但其結婚生子後，總是得考慮家庭的年收入是否能應付支出，這也導致許多小家庭，父母都必須得出外工作，成了雙薪家庭。近日，就有網友討論「家庭年收入三百萬這樣算多嗎？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「剛剛在在房板爬文，看到有人提到在台南，約四十歲，家庭年收入 300 萬，竟然被嫌說收入不夠高？這樣等於一個月收入 25 萬欸，很多醫生家庭都沒有那麼高了，家庭年收入三百萬，在台灣真的算普通？」貼文一出，網友紛紛回應「年收入三百萬當然算多啊」、「還是要看家裡面有多少人吧 XD 」、「別太意外，年收入三百萬已經是頂端了....」、「三百萬還叫普通喔，雙薪家庭都不見得有 150 好嗎」、「等到中位數是三百萬的時候再說普通啦，三百萬超多」、「月收入 25 萬都能在台北買房了，是在給我搞笑喔，還普通勒」、「年薪三百萬在台灣超高級好嗎？有事嗎」。事實上，根據行政院主計處公布 2018 年資料來看，PR 90 的家庭年收入為 187 萬 2119 元，若以原 PO 所說的家庭年收入 300 萬來看，遠遠超過這個數字，完全是頂標的狀態，因此這家庭年收入在台灣非常高。（編輯：張嘉哲）