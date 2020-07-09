三倍券預購只有一千萬！網嘆郵局完蛋　真相反曝：可衝了

▲網友討論郵局領取三倍券的問題。（圖／翻攝PTT）

新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，我國政府因應推出「振興三倍券」，自開放實體預購及數位綁定後，其預約的人數已經突破 1000 萬，而若沒有預購的民眾，將可於 7 月 15 日至郵局領取實體券。對此，就有網友討論「全台灣郵局才幾間，預購人數還是偏少」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「全台灣的郵局目前一共有 1409 間，依照現在預購的人數每天增加的幅度來看，最終大約會有 1300 萬人預購，然後剩下 1000 萬去除以 1409 間郵局，等於每個郵局要擠七千人。」「然後郵局說要拼兩分半鐘處理一人，如果一個專人，每日可以處理的人數算完後大約 192 人，一千萬再除以 192 人，換完則需要 52083 天，再除以 1409 間郵局，等於要 36 天才能將郵局領三倍券的人消化完畢。」貼文一出，網友紛紛回應「又不是每個人都會去領，實際郵局也不會塞這麼多人」、「你是忘記有一三五，二四六的分流了？」、「又不是每個人都第一天就去領」、「感覺不會到兩分半鐘啦，我超商預購 30 秒就好了...」、「前提假設錯誤，不會所有人第一天全部衝去 1400 家郵局」、「假設有點扯，1000 萬沒預購的第一天的人次頂多 200 萬」、「基本上不太可能塞，有分流，而且領券真的也不用那麼久」、「我媽就說他要去郵局領啊，算一算人數又分流的狀況，絕對可衝郵局爽領了」。而若沒有預約三倍券的民眾，自 7 月 15 日至全台郵局都可以領取實體券，而為防止人潮過多，經濟部也已公布分流，採身分證字號尾數單、雙號作為領券分流，單號為週一、三、五領，雙號為週二、四領取，週六則不分單、雙號都可領取。（編輯：張嘉哲）