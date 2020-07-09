為何查北捷1280月票「坐破萬」被罵爆？眾曝理由：超荒謬

▲近日傳出有一位乘客購買1280月票，結果一個月搭破萬元。（示意圖／取自pixabay）

台北捷運是許多學生、上班族通勤的重要交通工具，為了讓民眾方便搭乘，北捷推出的 1280 月票「吃到飽」的方案，但近日卻傳出有人一個月坐破一萬元，讓台北市長柯文哲都納悶「到底是何方神聖」要求研究搭乘軌跡，但卻引發不少爭議，對此，就有網友討論「柯文哲要查可以，但就是查的動機不對」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「如果極端值當然可以徹查，但是尚未調查之前就在公開場合說人家可能共用跟拿來做快遞合理嗎？」 法律上有個原則叫「無罪推定原則」，判決之前人人無罪，柯文哲要查當然可以， 而且也該查，但他應該說查看看是怎樣的使用情境能用到這麼多，而不是還沒查就，先質疑「何方神聖」、「應該是有人利用捷運在做快遞」。貼文一出，網友紛紛回應「真的，如果我是那個坐破萬的，我真的有需求，看到柯文哲這樣說會很傻眼」、「開飯堂還怕人吃的政策」、「真的可以查，但看到他先說是人家做快遞就覺得很瞎」、「未審先定論，還何方神聖勒，不能先查再說嗎」、「未審先判，超荒謬的一齣鬧劇」。至於被柯文哲質疑的「何方神聖」到底是誰，台北市公運處表示，這名個案平均每天都使用超過 30 次，尚無違反 1280 月票使用規定，初判非複製卡使用，應屬漫無目的的搭乘，目前也沒有計畫調查使用者搭車目的。（編輯：張嘉哲）