男試用期一過！主管秒曝「正式員工福利」　他一聽笑了

▲一名網友分享公司試用和正式員工的福利差別。（圖／翻攝 Dcard ）

不少公司為了評估新進員工的能力，以及是否適合作業環境，都會以三個月的試用期來觀察員工。不過，就有網友指出，自己準備要度過試用期，而主管就來告知試用與正式的福利差別，但沒想到差異曝光後，卻讓原 PO 相當傻眼。日前有一名網友於《 Dcard 》上發文，表示自己工作到職即將滿三個月，也代表試用期即將結束。而主管先前就有告知原 PO 關於公司的內部規定，包括特休、獎金、上下班時間等等。其中主管就指出，公司規定「新人會有三個月的試用期」，而試用跟正式員工主要有 2 點差異，第一點為「試用期沒有分紅獎金」，針對此事，原 PO 也表態非常能夠理解，沒有問題。但第二點，主管指出試用期的上班時間會比較早，為九點，而原 PO 本猜想正式員工上班時間可能為九點半，然而主管卻透露是「九點十分」，聽到這樣的差別，讓原 PO 坦言「努力克制自己不要笑出來」。主管也解釋，會有這樣的區別，主要是因正式員工有多十分鐘的遲到緩衝。但最讓原 PO 震驚的是，主管提及試用與正式員工的下班時間，就直言「因為你九點就上班了，所以下班時間會是六點」但本以為因為福利正式員工下班時間會比較早，沒想到主管就回應「正式員工就是六點十分下班阿」，就讓原 PO 當場崩潰直呼「到底？？？？？？」貼文一曝光後，就引來不少網友討論，「主管可能是中暑了」、「我還是一直當試用員工好了」、「原 po 還好嗎？有內傷嗎？」不過也有網友認為這樣相當合理，「 10 分鐘緩衝給你遲到用的，慢五分鐘來就晚五分鐘走，合理」。（編輯：陳雅雲）