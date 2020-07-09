男想拿三倍券做善事！「用途曝光」眾人戰翻：怪怪的

▲網友指出拿到三倍券後，想拿來買便當分送給街友。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，因應疫情影響衝擊台灣經濟，我國政府規劃「振興三倍券」，於 1 日起，開始開放民眾實體預購及數位綁定。不過，就有網友指出，自己打算領到三倍券後，拿來做善事，更曝光用途，但沒想到卻被家人狂酸，讓他不滿直呼「真的管太多」。日前有一名網友於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己雖然每天游手好閒。睡到自然醒，但就抱怨「不過說真的，沒錢就不能做善事？？？」他透露，自己跟家人表明，想要將領到的三倍券拿去買便當來分送給流浪漢跟窮人，但家人一聽到後卻嫌原 PO 錢太多。這樣的狀況，就讓原 PO 氣喊，「只是我這一輩子賺錢，就是要拿來幫助人的，借同事錢，幾乎沒幾個想討，救濟窮人，也是 3~500 丟，不奢求別人跟上，我問心無愧就好，他們真的管太多，幫助人默默的幫助，那感覺真的很棒」。對於家人的反對，他也不解提問，「我就不明為何反對，反正到時候就是換完給他路口發便當，搞不好下輩子，我也是會是領便當的人」。最後更憤慨直言，「反正我紓困的一萬塊也拿去花掉了，來積點功德也好，反對就反對，錢是我的，我爽怎花就怎麼著，家人退散！！！！」貼文一出後，就引來不少網友討論，其中就有許多人勸戒原 PO ，「父母有養你，多少也要回報下吧～」、「如果不是在啃老中當然你自己決定」、「等父母不能在照顧你時你就知道，或許你真的會領便當」、「你還是捐給你的家人吧..你沒工作，哪來的錢買食物？」、「感覺你是標準的啃老族欸！看似正面的文章，卻為你父母感到悲傷…………」、「做愛心支持，但怎麼覺得這怪怪的」。不過，也有人持不同看法，「三倍券怎麼使用是你的權利，為善常樂」、「我覺得人不要害人，不要做對社會有危害的事，不要做壞事，其餘想幹嘛就幹嘛也不錯」、「為善最樂……繼續維持初心哦」、「不錯的想法」、「很棒耶！！」（編輯：陳雅雲）